Власти Грузии обязали иностранцев оформлять медицинскую страховку

С 1 июня 2024 года все иностранные граждане для въезда в Грузию обязаны оформлять медицинскую страховку, действительную на время пребывания в стране. Об этом сообщается на сайте консульского портала.

Для иностранцев медицинское обслуживание в республике платное. В консульстве предупреждают, что в связи с этим гражданам России следует заранее иметь при себе медстраховку.

При этом в консульстве отметили, что каких-либо эндемических болезней, свойственных той или иной местности, в Грузии в настоящее время нет.

Въезд в Грузию российского гражданина осуществляется по действительному загранпаспорту при любой дате срока окончания его действия. Кроме того, при въезде или выезде с территории республики иностранцам необходимо декларировать наличную валюту, чеки и другие ценные бумаги на сумму свыше 30 тыс. лари ($12500). Сумма выше этой облагается налогом.

На территории республики россияне могут использовать национальные водительские удостоверения до 1 года. Наличие международных прав не требуется, говорится на сайте консульского портала.

Ранее депортированного экс-студента МГУ Сергея Гулько не пустили в Грузию.