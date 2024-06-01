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Боррель высказался о поставках оружия из Китая в Россию

Глава дипломатии ЕС Боррель: у Брюсселя нет доказательств поставок оружия КНР в РФ

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Mohamed Azakir/Reuters

У Брюсселя нет доказательств поставок китайского оружия России. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает ТАСС.

»Китай обязался не поставлять оружие, и у нас нет доказательств того, что это происходит», — подчеркнул он.

Накануне Минобороны Китая заявило, что страна не поставляет оружие сторонам украинского конфликта, а также контролирует экспорт товаров двойного назначения «в соответствии с законами и правилами». Он добавил, что китайская сторона всегда придерживалась объективной и справедливой позиции в отношении кризиса на Украине.

До этого журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники писал, что Китай якобы планировал поставлять оружие России после начала конфликта на Украине, однако изменил свою позицию после звонка президента США Джо Байдена.

Ранее Белый дом пообещал опубликовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР.

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