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В Львовской области Украины поврежден военный аэродром

Подпольщик Лебедев: аэродром и другие объекты поражены в Львовской области

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Телеграм-канал «Максим Козицкий/Львовская ОВА»

Военный аэродром и другие объекты были поражены в ночь на 1 июня в районе города Стрый Львовской области Украины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, всего по городу нанесли четыре удара. Часть из них пришлась по аэродрому и расположенной на нем Стрыйской авиабазе, которую Вооруженные силы Украины готовили к приему натовских самолетов-истребителей F-16. Также под удар попали склады бывшего инженерного батальона, это привело к мощному взрыву.

Еще один удар пришелся по вагоноремонтному заводу, где, предположительно, могла находится западная военная техника.

Пострадал также Львовский батальон радиотехнической бригады противовоздушной обороны, расположенный вблизи военного аэродрома.

Незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что утром 1 июня российские войска ударили по энергетическим объектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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