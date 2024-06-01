В Белгороде объявлен отбой ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлен отбой ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ракетная тревога в столице региона длилась 13 минут — до 10:47 по мск.

До этого Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома. К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.