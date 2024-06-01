В «Рейнджерс» похвалили российского голкипера «Флориды»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, похвалив его. Слова специалиста приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Неутомимый, действительно хороший человек. Поскольку он был у меня еще молодым игроком в «Филадельфии», я наблюдал, как он растет. За годы, которые он провел в «Коламбусе», а теперь во «Флориде», он доказал, что является лучшим вратарем в лиге», — заявил он.

В ночь на 31 мая «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции НХЛ. Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в присутствии 18 006 болельщиков и завершилась победой южан с минимальным перевесом — 3:2. После этого поединка Бобровский вошел в тройку самых побеждающих вратарей из России в плей-офф Кубка Стэнли.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Флориды». Шестая игра серии пройдет в Санрайзе на «Арене Амерант Банк» в ночь на 2 июня и начнется в 3:00 по московскому времени.

Ранее Федерация хоккея России подала апелляцию на решение о штрафе в 1 млн франков.