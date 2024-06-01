Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась

Площадь лесных пожаров в Муйском районе Бурятии увеличилась до 29,5 тысячи га

close
100%
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Площадь сложных лесных пожаров в Муйском районе Бурятии увеличилась до 29,5 тысячи гектаров. Об этом заявили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), сообщает ТАСС.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 30 714,5 гектаров, из них 29 550 гектаров — в Муйском районе», — говорится в сообщении РАЛХ.

По информации агентства, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано два возгорания в Заиграевском и Баргузинском районах, продолжается тушение шести лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

Отмечается, что в районах возгораний работают 316 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Всего задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

По данным руководителя агентства Сергея Борошноева, для борьбы с огнем в Муйском районе с вертолета была сброшена 51 тонна воды, также усилена группировка — на месте ЧП сосредоточены силы и средства со всей республики.

Накануне сообщалось, что в лесничествах Ростовской области произошел пожар на площади 52 га, предварительно, из-за удара молнии.

Ранее россиянин поджег дом соседей и украл алабая с щенками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами