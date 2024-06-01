Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась

Площадь сложных лесных пожаров в Муйском районе Бурятии увеличилась до 29,5 тысячи гектаров. Об этом заявили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), сообщает ТАСС.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 30 714,5 гектаров, из них 29 550 гектаров — в Муйском районе», — говорится в сообщении РАЛХ.

По информации агентства, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано два возгорания в Заиграевском и Баргузинском районах, продолжается тушение шести лесных пожаров в Курумканском, Баргузинском, Баунтовском и Муйском районах.

Отмечается, что в районах возгораний работают 316 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлеченных. Всего задействовано 30 единиц лесопожарной техники.

По данным руководителя агентства Сергея Борошноева, для борьбы с огнем в Муйском районе с вертолета была сброшена 51 тонна воды, также усилена группировка — на месте ЧП сосредоточены силы и средства со всей республики.

Накануне сообщалось, что в лесничествах Ростовской области произошел пожар на площади 52 га, предварительно, из-за удара молнии.

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