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В Москве и Подмосковье 1 июня ожидаются жара и грозы

«Метеовести»: 1 июня в Москве воздух прогреется до +30°С, возможны грозы

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Frolov Mikhail/Global Look Press

1 июня в Москве и Подмосковье ожидаются жара и грозы, местами возможен даже град. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Отмечается, что в столичный регион с запада приближается циклон.

«Вместе с южными потоками в атмосфере в регион продолжат поступать хорошо прогретые и неустойчивые воздушные массы, вызывая кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны локальные грозы и град», — говорится в публикации.

В Москве воздух прогреется до +28 — +30°С, в Московской области — до +26 — +31°С. Ветер ожидается восточный и северо-восточный 3-8 м/с, в случае грозы — порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы.

1 июня синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за счет высокой дневной температуры воздуха вода в столице прогрелась до +21°C.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе выпало аномальное количество осадков.

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