В Пензе бригадир строительной компании украл оборудование на 500 тыс рублей

В Пензе бригадир строительной компании похитил у фирмы оборудование на полмиллиона рублей и сдал его в ломбард. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился руководитель строительной компании. Мужчина сообщил, что из подсобки предприятия было похищено дорогостоящее оборудование.

В краже заподозрили бригадира стройки, в ходе обыска квартиры мужчины была найдена часть украденного. Россиянин признался, что вынес инструменты из подсобного помещения и сдал их в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Калининграде мужчина ограбил два магазина за 10 минут и попался полицейским. В полицию обратился сотрудник алкомаркета, он заявил, что неизвестный мужчина взял со стеллажа бутылку водки и скрылся, не заплатив за товар. Десять минут спустя правоохранители узнали, что аналогичный инцидент произошел в соседней торговой точке. Один из посетителей, по словам продавца пивного магазина, похитил две бутылки пива и сбежал. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в обоих случаях действовал один и тот же грабитель. Вскоре подозреваемый был обнаружен в одном из калининградских дворов.

Ранее мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему пожить в своем доме.