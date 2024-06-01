Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пензе бригадир строительной компании украл оборудование на 500 тыс рублей

В Пензе работник строительной компании сдал в ломбард имущество фирмы

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Пензе бригадир строительной компании похитил у фирмы оборудование на полмиллиона рублей и сдал его в ломбард. Об этом сообщает УМВД Пензенской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился руководитель строительной компании. Мужчина сообщил, что из подсобки предприятия было похищено дорогостоящее оборудование.

В краже заподозрили бригадира стройки, в ходе обыска квартиры мужчины была найдена часть украденного. Россиянин признался, что вынес инструменты из подсобного помещения и сдал их в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Калининграде мужчина ограбил два магазина за 10 минут и попался полицейским. В полицию обратился сотрудник алкомаркета, он заявил, что неизвестный мужчина взял со стеллажа бутылку водки и скрылся, не заплатив за товар. Десять минут спустя правоохранители узнали, что аналогичный инцидент произошел в соседней торговой точке. Один из посетителей, по словам продавца пивного магазина, похитил две бутылки пива и сбежал. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в обоих случаях действовал один и тот же грабитель. Вскоре подозреваемый был обнаружен в одном из калининградских дворов.

Ранее мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему пожить в своем доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами