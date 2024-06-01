На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в Запорожье

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава региональной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, была массированная атака. Это привело к разрушениям, но люди не пострадали.

Незадолго до этого стало известно, что утром 1 июня российские войска ударили по энергетическим объектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины.

Рано утром 1 июня на все территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены включились в 02:04 в Ровненской области. По состоянию на 03:52 все регионы страны попали в красную зону на карте тревог.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.