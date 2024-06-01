Боррель призвал избегать двойных стандартов в отношении решений МУС

Странам необходимо избегать политики двойных стандартов, когда речь идет о решениях Международного уголовного суда (МУС), в том числе о решениях по Израилю и сектору Газа. Об этом на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, трансляция велась на You Tube.

«В Газе у нас очевидная ситуация, когда нам нужно избегать двойных стандартов. Если мы одобряем акты Международного уголовного суда против (президента РФ Владимира — прим. ред.) Путина, мы должны делать то же самое, когда тот же самый суд будет действовать против других игроков на Ближнем Востоке», — отметил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что США поддержали выдачу ордеров в отношении президента РФ Владимира Путина и других представителей российского руководства, но, в то же время сами наложили санкции на МУС, а еще до сих пор не признали его юрисдикцию. Двоякое отношение к решениям МУС со стороны Соединенных Штатов говорит о «расслоении сознания» в Белом доме, добавила она.

20 мая прокурор МУС сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. В Израиле уже назвали это заявление «кровавым наветом» и создали кризисный штаб, а палестинское движение раскритиковало МУС за «приравнивание жертвы к палачу».

Ранее в конгрессе США пригрозили МУС ответом из-за Израиля.