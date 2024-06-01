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В Азербайджане перестанут отпускать анальгин и витамин С без рецепта

Фармацевт Бугиятов: в Азербайджане перестанут отпускать анальгин без рецепта

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Shutterstock

Председатель общественного объединения «Клуб фармацевтов» Шовги Буниятов заявил, что в Азербайджане перестанут отпускать витамин С, анальгин и антибиотики без рецепта. Его слова приводит Sputnik Азербайджан.

Речь идет не о витамине С и анальгине в любых формах вообще, а исключительно о витамине С и анальгине в форме инъекций.

Нововведения станут следствием внедрения электронных рецептов и системы контроля за лекарственными средствами, которое поэтапно проходит в стране с начала 2024 года. Сейчас врачам уже запрещено выдавать пациентам бумажные рецепты, выписывать препараты, не прошедшие государственную регистрацию, а также прописывать биологически активные добавки, однако на практике это еще происходит.

Сейчас электронные рецепты нужны только для покупки психотропных препаратов, затем их станут использовать для покупки средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотиков и других лекарств. При этом витамины и безрецептурные лекарства по-прежнему можно будет купить без рецепта.

До этого стало известно, что в России аптекам запретят продавать лекарства без рецепта с 1 сентября.

Ранее травница Беляевская из Иркутска проиграла в суде на врачу-онкологу.

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