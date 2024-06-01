Пятилетнего ребенка ударило током от электроизгороди для скота

В Новошешминском районе Татарстана пятилетний мальчик получил удар током от электроизгороди в поле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Пятилетний мальчик с родителями и собакой шел по полю к роднику и получил сильный удар током. По предварительной информации, ребенок наступил на оголенный провод электроизгороди для скота.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он доставлен в медицинское учреждение. Хозяин изгороди установил ее с разрешения бывшего главы сельсовета, но только устного, мужчина уверяет, что на поле стоят предупреждающие таблички.

До этого сообщалось, что в Туве подросток получит 8 млн рублей за удар током под ЛЭП. По данным прокуратуры, инцидент произошел в июле 2023 года, трое подростков верхом на лошадях ехали из села Аржаан в сторону чабанской стоянки. Один из мальчиков случайно задел рукой свисавший с линии электропередачи провод. Школьник получил удар током и ожоги тела. Пострадавшего удалось спасти. По требованию прокуратуры, суд обязал компанию «Россети Сибирь Тываэнерго» компенсировать причиненный вред здоровью и выплатить мальчику 8 миллионов рублей.

Ранее в Новошахтинске школьник получил ожог 80% тела на крыше вагона поезда.