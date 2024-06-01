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Спасатели вытащили женщину из затопленной машины на паркинге в Москве

В Москве на парковке спасатели вытащили женщину из затопленного автомобиля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Московские спасатели помогли выбраться из затопленного автомобиля женщине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Спасатели помогли женщине выбраться из затопленной машины на территории паркинга на Лобненской улице, дом 13, к. 3», — сказал собеседник агентства.

О состоянии женщины не сообщается.

31 мая сильный ливень в отдельных районах столицы привел к подтоплению дорог и машин, а также общественного автотранспорта. Так, на Клязьминской улице подтопило автомобильную дорогу. 10 машин оказались по капот в воде.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству «Москва», что в столице 30-градусная жара начнет отступать в начале следующей недели.

По его словам, с 3 июня воздушные массы на столицу начнут поступать с юго-запада. Днем в городе температура будет составлять от 22 до 27 градусов, ночью — около 15 градусов. Кроме того, пройдут небольшие дожди.

Вильфанд отметил, что осадки смягчат пожароопасную ситуацию и сделают погодную ситуацию более комфортной.

Ранее сообщалось, что на Карачаево-Черкесию обрушился сильный шторм.

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