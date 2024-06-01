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Бой Майка Тайсона с блогером Полом перенесен

Поединок Майка Тайсона с Джейком Полом перенесен

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PPE/Global Look Press

Боксерский бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесен. Об этом сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон в социальной сети X.

Причиной переноса стало самочувствие Тайсона. 27 мая спортсмену потребовалась медицинская помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. У него из-за обострения язвы закружилась голова, его стошнило. Но, несмотря на улучшение самочувствия после приступа, врачи посоветовали Тайсону уменьшить нагрузки до минимума.

Поединок должен был состояться 20 июня, но будет перенесен на более поздний срок.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе десять боксерских поединков, в девяти из которых он одержал победу.

Ранее Майк Тайсон рассказал о своем самочувствии после приступа в самолете.

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