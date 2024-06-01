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«Течет ручей, бежит ручей». Надежде Кадышевой — 65

Певица Надежда Кадышева отмечает 65-летие

Народной артистке России, солистке «Золотого кольца» Надежде Кадышевой 1 июня исполняется 65 лет.

Будущая певица родилась в деревне Горки в Татарстане, в десять лет осталась без матери, а в 14 уехала к старшей сестре в Подмосковье, где работала на ткацкой фабрике. Сначала Кадышева пела прямо в цехе за работой, потом все-таки поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, а уже на третьем курсе ее пригласили в квартет «Россияночка» при объединении «Москонцерт».

В 1988 году к тому моменту уже муж Кадышевой Александр Костюк создал ансамбль «Золотое кольцо», а солисткой сделал свою супругу. Сначала коллектив был известен только за рубежом и гастролировал по Европе, США, Японии, но в 90-е годы стал популярным и среди россиян. С большим успехом продавались альбомы «Виновата ли я…», «Течет ручей», «Ах, судьба моя, судьба…». «Течет ручей» в течение трех месяцев входил в топ-10 самых продаваемых дисков на территории РФ.

К юбилею певицы во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет выставка сценических костюмов певицы. Платья изготовлены вручную и украшены вышивками от лучших российских мастериц.

Жизнь и карьера Кадышевой — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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