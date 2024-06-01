Зеленский обсудит с главой Пентагона удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Пентагона США Ллойдом Остином расширение военных возможностей Киева. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что с начала СВО Украине уже удалось добиться от Запада согласия на все свои требования, включая отправку танков, ракет и истребителей, несмотря на сопротивление западных партнеров, видевших в отправке этих вооружений угрозу дальнейшей эскалации.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве есть некоторое разочарование по поводу того, что использование украинского оружия США будет географически ограничено граничащей с Харьковом зоной. Такого ограничения другие страны не ввели. Но это начало», — говорится в публикации.

Сообщается, что уже 1 июня Зеленский встретится с Остином в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре для обсуждения возможностей удара по территории РФ американским оружием.

До этого генсек НАТО Столтенберг заявил, что Лондон не ограничивал возможности ударов ВСУ ракетами Storm Shadow.

Ранее Столтенберг призвал союзников разрешить Украине атаковать цели в России.