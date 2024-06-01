Госавтоинспекция с 1 июня начнет штрафовать россиян за зимние шины

Российским автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах. За это предусмотрен штраф. Об этом сообщает РИА Новости. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу с 1 сентября 2023 года.

«За нарушение предусмотрена статья 12.5 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или штраф 500 рублей. При этом на владельцев зимней «липучки» это не распространяется», — говорится в сообщении.

Запрет распространяется на машины категорий M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и грузовые машины N1 (массой не более 3,5 тонн).

До этого глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников сообщил, что ГАИ намерена убрать с российских автодорог ненужные камеры. По его словам, сегодня на дорогах РФ установлены порядка 29 тыс. камер. Черников подчеркнул, что на этих участках аварийность заметно ниже. Однако он добавил, что ГАИ жестко подходит к правилам установки устройств.

Также Черников заявил, что перечень лекарств, якобы запрещенных для водителей транспортных средств, является недостоверной информацией. Начальник ГАИ лично позвонил главе министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко и обговорил резонансный вопрос. В итоге Черников отметил, что ориентироваться на данный список не стоит.

Ранее россияне назвали самыми приемлемыми шины Triangle, Кама и Viatti.