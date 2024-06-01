Лесной пожар в Ростовской области локализован на площади 169 га

МЧС сообщило о локализации пожара в лесничествах Тарасовского района Ростовской области на площади 169 га (1,69 кв. км). Об этом сообщает ТАСС.

Пожар был локализован в 08:00 по местному времени (совпадает с московским).

«В 08:00 пожар локализован на площади 169 га», — говорится в сообщении.

Изначально сообщалось о пожаре на территории в 30 га. Вечером 31 мая площадь пожара в лесничествах Ростовской области выросла до 52 га.

Утром 1 июня площадь возгорания выросла до 93 га. К борьбе с огнем были привлечены свыше 200 человек и более 60 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту инцидента.

До этого в Ростовской области произошел пожар в здании полимерного завода. Загорелись деревянные поддоны на площади в 250 кв. м. Отмечается, что в 15:53 мск пожар был локализован, а в 16:03 мск было ликвидировано открытое горение.

Ранее глава МЧС по Ростовской области угнал пожарную машину и попал на видео.