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В российском регионе врачи спасли младенца с агрессивной кистой печени

В Подмосковье врачи спасли ребенка с кистой печени

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Министерство здравоохранения Московской области

В Люберцах детские хирурги спасли новорожденного с агрессивной кистой в печени. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный с новообразованием в брюшной полости. В ходе обследования у ребенка выявили кисту в печени, которая быстро разрасталась. Было принято решение о проведении операции.

«При увеличении кисты может происходить сдавление соседних органов — ворот печени, желчного пузыря, кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Хирурги провели лапароскопическую операцию, кисту удалось успешно удалить, ребенок еще некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи выходили недоношенного младенца с весом 780 граммов.

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