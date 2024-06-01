В российском регионе врачи спасли младенца с агрессивной кистой печени

В Люберцах детские хирурги спасли новорожденного с агрессивной кистой в печени. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В отделение хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступил новорожденный с новообразованием в брюшной полости. В ходе обследования у ребенка выявили кисту в печени, которая быстро разрасталась. Было принято решение о проведении операции.

«При увеличении кисты может происходить сдавление соседних органов — ворот печени, желчного пузыря, кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Хирурги провели лапароскопическую операцию, кисту удалось успешно удалить, ребенок еще некоторое время находился под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

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