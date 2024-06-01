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В России вдвое повысят размер выплат пострадавшим от ЧС

МЧС: правительство вдвое повысит размер выплат пострадавшим от ЧС

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В России планируют вдвое повысить размер единовременных выплат и пособий пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает ТАСС.

В публикации указано, что по поручению президента России министерство подготовило проект постановления правительства на эту тему. Выплаты людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера, будут увеличены в два раза.

«Действие [этой меры] распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года», — указали в пресс-службе МЧС.

Из этого следует, что увеличенные выплаты будут положены в том числе жителям Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, пострадавших в этом году от крупнейшего паводка.

В настоящий момент в случае ЧС федерального или межрегионального уровня выплата при утрате имущества первой необходимости составляет 50 000 рублей на каждого члена семьи, включая детей, при частичной утрате имущества первой необходимости, а при полной — 100 000 рублей.

При ЧС регионального или межмуниципального уровня сумму выплаты устанавливают местные власти.

22 мая сообщалось, что Путин поручил повысить компенсации при потере имущества в ЧС. Помимо увеличения размера выплат, поручения предполагают упрощение организации приема заявлений от пострадавших при ЧС для граждан, находящихся «исключительно в зоне чрезвычайной ситуации».

Ранее стало известно, что жителям Оренбургской области выплачено свыше 2 млрд рублей после паводка.

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