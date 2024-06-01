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Посол Судана ответил на вопрос о строительстве базы ВМФ РФ в Красном море

Посол Судана в РФ Сиррадж: Судан не отказывается от базы ВМФ РФ в Красном море

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Минобороны РФ

Судан не отказывается от своих обязательств по строительству базы военно-морского флота России в Красном море, намеченный проект будет реализован. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж.

«Мы не отказываемся от наших обязательств по строительству базы», — подчеркнул дипломат.

Сиррадж назвал проект базы ВМФ РФ в Красном море «логистической точкой поддержки» в регионе, отметив, что Судан обязуется выполнить свои обязательства по данному вопросу. При этом, по его словам, соглашение подписано двумя государствами, поэтому его реализация должна пройти совместно с РФ.

В прошлом году Сиррадж сообщал, что ситуация в этой африканской стране никак не скажется на соглашении о размещении пункта материально-технического обслуживания (МТО) ВМФ России на территории суданского государства.

В феврале 2023 года стало известно, что власти Судана разрешат российскому флоту построить базу в Красном море.

Ранее сообщалось, что Республика Чад может разорвать военное соглашение с США.

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