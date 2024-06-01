Стало известно будущее Роналду

Генеральный директор «Аль-Насра» Гвидо Фиенга заявил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе на следующий сезон. Об этом написал журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду может вернуться в Европу, им заинтересовался немецкий «Байер», однако форвард принял решение продолжить выступать в Саудовской Аравии.

31 мая «Аль-Наср» с Роналду в составе проиграл «Аль-Хилялю» в финале Кубка Короля.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по голам.