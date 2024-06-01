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На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса Х

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Depositphotos

В субботу, 1 июня, на Солнце произошла новая сильнейшая вспышка самого высокого класса Х. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

«1 июня в 01:03 мск <…> зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — сказали в ИПГ.

Предыдущая вспышка такого класса Х1.4/2B случилась 29 мая, она длилась 87 минут. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

10 мая на Земле началась сильная магнитная буря после серии вспышек на Солнце. Она достигла уровня мощности G5 ночью 11 мая впервые с 24 августа 2005 года. Тогда с 12:00 до 15:00 мск средний Kp-индекс составлял 8,667, что соответствует экстремальной буре. Позднее стало известно, что мощность магнитной бури на Земле снизилась.

5 мая ученые зафиксировали на Солнце очередную вспышку самого высокого класса Х. Предыдущая вспышка подобного класса произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, «сильную» по шкале мониторинга. В некоторых регионах европейской части РФ наблюдались полярные сияния.

Ранее россиян предупредили о приближении Солнца к пику активности.

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