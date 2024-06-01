Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол усомнился в участии украинцев в боях в Судане

Посол Судана в РФ Сиррадж усомнился в участии украинцев в боях в Судане

close
100%
Reuters

Посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж усомнился в том, что украинские военные якобы принимали участие в вооруженном конфликте в стране в составе Национальной армии Судана. Об этом Сиррадж заявил в беседе с РИА Новости.

«Я не могу подтвердить это. У меня нет официальной информации по этому вопросу», — подчеркнул дипломат.

По его словам, подобная информация на страницах СМИ может использоваться «некоторыми кругами» с целью продвижения определенной повестки в рамках региона.

В марте американская газета Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский отправил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана, которые возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.

По информации газеты, Украина отреагировала на просьбу Абдель Фаттах аль-Бурхана о помощи, поскольку он якобы снабжал Киев оружием с начала спецоперации России. В тексте отмечается, что решение Зеленского «стало новым смелым предприятием, частью стратегии» против Москвы.

Ранее на Украине задумались о легализации ЧВК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами