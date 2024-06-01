Посол усомнился в участии украинцев в боях в Судане

Посол Судана в РФ Мохаммед Сиррадж усомнился в том, что украинские военные якобы принимали участие в вооруженном конфликте в стране в составе Национальной армии Судана. Об этом Сиррадж заявил в беседе с РИА Новости.

«Я не могу подтвердить это. У меня нет официальной информации по этому вопросу», — подчеркнул дипломат.

По его словам, подобная информация на страницах СМИ может использоваться «некоторыми кругами» с целью продвижения определенной повестки в рамках региона.

В марте американская газета Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский отправил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между Вооруженными силами Судана, которые возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан, и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.

По информации газеты, Украина отреагировала на просьбу Абдель Фаттах аль-Бурхана о помощи, поскольку он якобы снабжал Киев оружием с начала спецоперации России. В тексте отмечается, что решение Зеленского «стало новым смелым предприятием, частью стратегии» против Москвы.

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