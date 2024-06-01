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Стало известно, сколько избирателей США отвернулись от Трампа после приговора суда

Reuters: 10% республиканцев отвернулись от Трампа после решения суда присяжных

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Justin Lane/Reuters

После вынесения судом присяжных обвинительного приговора кандидату в президенты США Дональду Трампу от него может отвернуться до 10% избирателей-республиканцев. Таковы данные опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos.

«Каждый десятый зарегистрированный избиратель-республиканец сказал, что не будет голосовать за Трампа после его осуждения», — говорится в публикации.

При этом его соперник в президентской гонке Джо Байден в настоящий момент не демонстрирует какого-либо заметного лидерства, опережая Трампа лишь в пределах статистической погрешности (41% и 39% соответственно). Около 10% поддержали бы независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, а 20% пока не определились со своим выбором.

Среди недостатков Трампа главным образом называется возможность его осуждения и тюремного заключения. Байдену ставят в упрек преклонный возраст (81 год) и поддержку Израиля в его войне с ХАМАС.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден.

Подробнее о деле Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты оценили вероятность попадания Трампа за решетку.

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