Военных привлекли к тушению крупного пожара в Самарской области

Свыше 100 военнослужащих Центрального военного округа задействуют для тушения природного пожара, который начался в Борском районе Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ЦВО.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина для тушения природного пожара в Борском районе Самарской области направлены более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

По последним данным, тушение лесного пожара в Борском районе идет второй день.

Утром в воскресенье, 22 августа, площадь активного горения составляла 100 га.

Ранее сообщалось, что двум населенным пунктам в Самарской области угрожает природный пожар.