Появилось видео с найденной под Смоленском полуторагодовалой девочкой

Следственный комитет опубликовал видео найденной под Смоленском полуторагодовалой девочкой.

На кадрах видно, что девочку несет на руках мать, затем женщина с ребенком садится в машину скорой помощи.

Девочка ушла из дома 17 августа в Темкинском районе Смоленской области. После того как родители сообщили об ее исчезновении в полицию, начались поиски. Всего в них участвовало около 400 человек: сотрудники следственного комитета, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отрядов «Сальвар», «Лиза Алерт» и местные жители. Сообщалось, что рядом с местом, где пропала девочка, находятся лес и несколько водоемов.

Через три дня после исчезновения ребенка удалось найти в нескольких километрах от дома. Отмечается, что ее увидел сотрудник спасательного отряда. На теле ребенка обнаружили следы от укусов насекомых.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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