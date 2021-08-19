Умер кот, которого бросила хозяйка в аэропорту Екатеринбурга

В Екатеринбурге умер кот, брошенный хозяйкой в аэропорту Кольцово, сообщает E1.RU.

Животное нашли на привокзальной площади 13 июля, сначала его приютили сотрудники аэропорта, а затем его передали в приют. Выяснилось, что питомца бросила хозяйка, которая не знала, что на него нужно купить отдельный билет. Три недели назад кота приютила женщина по имени Наталья.

«У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику на Нагорной, там они сделали все, что могли. Неделю за него боролась, платила», — рассказала она.

По словам Натальи, предыдущая хозяйка неправильно ухаживала за котом и нарушила многие рекомендации врачей.

Ранее сообщалось, что Свердловская транспортная прокуратура потребовала, чтобы полиция провела проверку ситуации с животным, оставленным в аэропорту.