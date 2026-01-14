Губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на Ростовскую область

Воздушная атака отражена ночью в десяти городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что беспилотники сбили в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.
Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект.
Ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Кроме того, из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Информация о последствиях атаки уточняется.
Ранее беспилотники повредили ЛЭП в Ростовской области.