Губернатор сообщил об отражении воздушной атаки на Ростовскую область

Слюсарь: воздушная атака отражена в 10 городах и районах Ростовской области
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Воздушная атака отражена ночью в десяти городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотники сбили в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

Ранее Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект.

Ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее беспилотники повредили ЛЭП в Ростовской области.

