Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Названа самая популярная зарубежная валюта у россиян

«Русский Стандарт»: россияне обменивали доллары втрое чаще, чем евро, в 2025 году
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в 2025 году обменивали доллары США в три раза чаще, чем евро. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

В отделениях банков доллары чаще покупали, чем продавали. На долю покупок долларов в офлайне пришлось 52%, а продаж — 48%. В интернет-банках же с долей в 54% лидировали продажи долларов. У безналичных покупок американской валюты показатель был 46%.

Наличные евро в 2025 году чаще продавали, чем покупали — 61% против 39%, соответственно. В статистике операций с безналичными евро, напротив, лидировали покупки — 65% против 45% у продаж.

В 2025 году средний чек конвертации долларов составил $538, а евро — €536.

Как показала статистика банка, россияне в целом предпочитают наличный обмен иностранной валюты. По итогам 2025 года 95% всех конвертаций пришлось на отделения банка, а 5% — на безналичные операции. В 2024 году соотношение было 92% против 8% в пользу офлайна. Офлайн лидировал и по сумме операций. В 2025-м доля наличного валютообмена составила 98%, а онлайна — лишь 2%. В 2024 соотношение было также на стороне офлайн-конвертаций — 87% против 13% у онлайна, соответственно.

«Минувший год продемонстрировал значительную устойчивость российского рубля к самым различным факторам повышенной волатильности. Весь год рубль ощущал поддержку от высоких ставок по рублевым депозитам, а также ограниченного спроса на иностранную валюту. При этом общей неопределенности рынку добавляла геополитика. В базовом сценарии мы полагаем, что проинфляционные риски все еще достаточно высоки, поэтому смягчение денежно-кредитной политики идет аккуратными темпами. Не стоит сбрасывать со счетов, что слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета. А фундаментальным фактором, влияющим на курс рубля, остается экспортно-импортный баланс», — отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с долларом в 2026 году. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608497_rnd_0",
    "video_id": "record::5af8d7f9-4224-41cc-be77-680b98c12f32"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+