Украинские дроны пытались атаковать промзону в Невинномысске

Владимиров: беспилотники пытаются атаковать промышленную зону в Невинномысске
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты пытаются атаковать промышленную зону в городе Невинномысске Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Действуют системы противовоздушной обороны. В местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор призвал население сохранять бдительность, не приближаться к обломкам сбитых дронов и пользоваться официальными источниками информации.

14 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки четверо жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения.

В этот же день в Ростове-на-Дону для пострадавших жильцов многоквартирного дома был организован пункт временного размещения. Мэр города Александр Скрябин сообщил, что в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и промышленное предприятие.

Ранее беспилотники повредили ЛЭП в Ростовской области. 

