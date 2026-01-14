Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В России нашли способ выявить врастание плаценты у беременных

В НовГУ выявили маркеры врастания плаценты в матку у беременных
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Новгородского и Южно-Уральского медицинского университетов выявили новые маркеры, помогающие на раннем этапе выявить опасное для жизни матери и будущего ребенка врастание плаценты. Выяснилось, что в основе этого состояния может лежать резкое увеличение в плацентарной ткани двух ключевых веществ — эритропоэтина и грелина. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

По словам исследователей, включение этих гормонов в обязательный анализ крови беременных поможет чаще выявлять наличие врастания плаценты, которое сегодня сложно увидеть на УЗИ.

Обычно плацента прикрепляется к эндометрию — поверхностному слою матки – с помощью ворсинок, но при врастании они могут достигать более глубокого мышечного слоя или даже пронизывать всю стенку матки. Из-за такого прикрепления во время родов плацента не может нормально отделиться, что вызывает обильное и опасное для жизни кровотечение. Единственным способом избежать массивной кровопотери является срочное удаление матки или участка врастания, но это сложная операция. Без адекватного сопровождения смертность может достигать 7-10%.

«В настоящее время частота случаев врастания плаценты составляет около 3 на 1000 родов и продолжает увеличиваться. Это происходит потому, что растет количество операций кесарева сечения и беременностей в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Основной теорией врастания плаценты является теория дефектов эндометрия вследствие его дистрофических изменений после операции на матке, внутриматочных вмешательств, многочисленных беременностей и родов. В связи с несовершенством современных методов диагностики заболевание может не выявляться до момента родов», – рассказал директор Медицинского института НовГУ, заведующий кафедрой госпитальной терапии Василий Чулков.

Сегодня главный метод диагностики — УЗИ, но он не всегда точен. Исследование показало, что уровни эритропоэтина и грелина в плаценте, а значит, потенциально и в крови матери, меняются при патологии. Это значит, что в будущем достаточно будет обычного анализа крови беременной женщины, чтобы оценить риск врастания плаценты.

Это позволит перевести проблему из области экстренной хирургии в область планового ведения. Пациенток из группы высокого риска смогут направить рожать в специализированные перинатальные центры, где есть все необходимое для проведения сложной операции и остановки массивного кровотечения.

«Мы увидели четкую закономерность: чем глубже врастание, тем активнее вырабатываются эти белки в плаценте. Это можно объяснить тем, что в период отсутствия адекватного кровоснабжения ворсины плаценты имеют достаточный потенциал для проникновения вглубь стенки матки, а благодаря противовоспалительным эффектам эритропоэтина и грелина он может стать более агрессивным и приводить к патологическому врастанию плаценты. Это дает нам принципиально новую мишень для диагностики. Мы считаем перспективным изучение концентраций эритропоэтина и грелина в сыворотке крови в качестве потенциальных биомаркеров врастания плаценты», – заключил Чулков.

Ранее в России открыли новый механизм мигрени.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609943_rnd_9",
    "video_id": "record::27fe9ad9-0e18-4530-88c0-4736e08f5c72"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+