В России нашли способ выявить врастание плаценты у беременных

Ученые из Новгородского и Южно-Уральского медицинского университетов выявили новые маркеры, помогающие на раннем этапе выявить опасное для жизни матери и будущего ребенка врастание плаценты. Выяснилось, что в основе этого состояния может лежать резкое увеличение в плацентарной ткани двух ключевых веществ — эритропоэтина и грелина. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

По словам исследователей, включение этих гормонов в обязательный анализ крови беременных поможет чаще выявлять наличие врастания плаценты, которое сегодня сложно увидеть на УЗИ.

Обычно плацента прикрепляется к эндометрию — поверхностному слою матки – с помощью ворсинок, но при врастании они могут достигать более глубокого мышечного слоя или даже пронизывать всю стенку матки. Из-за такого прикрепления во время родов плацента не может нормально отделиться, что вызывает обильное и опасное для жизни кровотечение. Единственным способом избежать массивной кровопотери является срочное удаление матки или участка врастания, но это сложная операция. Без адекватного сопровождения смертность может достигать 7-10%.

«В настоящее время частота случаев врастания плаценты составляет около 3 на 1000 родов и продолжает увеличиваться. Это происходит потому, что растет количество операций кесарева сечения и беременностей в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Основной теорией врастания плаценты является теория дефектов эндометрия вследствие его дистрофических изменений после операции на матке, внутриматочных вмешательств, многочисленных беременностей и родов. В связи с несовершенством современных методов диагностики заболевание может не выявляться до момента родов», – рассказал директор Медицинского института НовГУ, заведующий кафедрой госпитальной терапии Василий Чулков.

Сегодня главный метод диагностики — УЗИ, но он не всегда точен. Исследование показало, что уровни эритропоэтина и грелина в плаценте, а значит, потенциально и в крови матери, меняются при патологии. Это значит, что в будущем достаточно будет обычного анализа крови беременной женщины, чтобы оценить риск врастания плаценты.

Это позволит перевести проблему из области экстренной хирургии в область планового ведения. Пациенток из группы высокого риска смогут направить рожать в специализированные перинатальные центры, где есть все необходимое для проведения сложной операции и остановки массивного кровотечения.

«Мы увидели четкую закономерность: чем глубже врастание, тем активнее вырабатываются эти белки в плаценте. Это можно объяснить тем, что в период отсутствия адекватного кровоснабжения ворсины плаценты имеют достаточный потенциал для проникновения вглубь стенки матки, а благодаря противовоспалительным эффектам эритропоэтина и грелина он может стать более агрессивным и приводить к патологическому врастанию плаценты. Это дает нам принципиально новую мишень для диагностики. Мы считаем перспективным изучение концентраций эритропоэтина и грелина в сыворотке крови в качестве потенциальных биомаркеров врастания плаценты», – заключил Чулков.

