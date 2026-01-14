Размер шрифта
Орбакайте показала, как изменилась ее дочь за 12 лет

Певица Кристина Орбакайте опубликовала фото дочери с разницей в 12 лет
orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге двумя снимками, которые наглядно демонстрируют, как выросла ее дочь Клавдия.

Оба кадра запечатлены у Бранденбургских ворот в Берлине. На первом — совсем маленькая Клавдия (ей всего год) на руках у матери. На втором — уже повзрослевшая девочка стоит рядом с артисткой, держась за ее руки. Орбакайте уточнила, что снимки сделаны с разницей в 12 лет.

Как отмечает издание «Общественная служба новостей», фотографом выступил супруг певицы Михаил Земцов. Он не только сделал памятные кадры у берлинской достопримечательности, но и снял небольшое видео с женой и дочерью в местном ресторане.

«Ух ты! Доченька подросла, а мама все также хороша и прекрасна!»; «Кристина выглядит шикарно, не меняется»; «Красотки, две подружки», — написали поклонники артистки под публикацией.

Орбакайте решила провести праздничные дни в европейском турне с семьей. Первым пунктом путешествия стал фешенебельный горнолыжный курорт Куршевель, а Новый год знаменитость встретила в Париже. Семья завершила празднование в Берлине, где они отметили Старый Новый год.

Ранее режиссер Гай Германика заявила, что России не нужны ранние браки. 

