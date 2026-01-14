В России появится платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода

В России в феврале планируют презентовать платежный инструмент для расчетов иностранцев с помощью QR-кода. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в интервью РИА Новости.

Сложности с платежами являются барьером для иностранных туристов в РФ после ухода иностранных платежных систем, отметил он.

В настоящее время министерство ведет работу с рядом банков над созданием платежного инструмента, который позволит иностранным туристам расплачиваться с помощью QR-кода. «Надеемся, что уже в феврале сможем презентовать этот инструмент», — сказал Кондратьев.

В декабре директор департамента национальной платежной системы Центрального банка России Алла Бакина высказала мнение, что к 2030 году доля платежей по QR-кодам, биометрии и другим некарточным инструментам может превысить 20–25% в общем объеме безналичных оплат.

Ранее сообщалось, что карты «Мир» могут заработать в Намибии.