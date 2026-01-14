Размер шрифта
Израиль попросил Белый дом повременить с ударами по Ирану

NBC: израильские власти предложили США отложить удар по Ирану
Ammar Awad/Reuters

Израильские чиновники предложили Белому дому отложить потенциальные военные меры в отношении Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Израильские официальные лица заявили администрации (президента США Дональда) Трампа, что, хотя они полностью поддерживают смену режима в Иране и усилия США по ее содействию, они обеспокоены тем, что внешнее военное вмешательство в данный момент может не дать завершить работу, начатую протестующими», — сообщил телеканал.

Израильтяне предложили американцам другие варианты действий, сообщает телеканал. К таким возможным действиям они отнесли улучшение интернет-связи в Иране, экономические санкции, а также кибератаки, передает телеканал.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп не определился с мерами воздействия на Иран. Он уточнил, что Белому дому еще предстоит принять решение.

14 января Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду, в том числе, экономические меры. Он добавил, что отменит все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратится кровопролитие во время протестов.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.

