Крупное ДТП с грузовиком парализовало движение на МКАД в Москве

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за аварии с грузовиком

В Москве на МКАД затруднено движение из-за перевернувшегося грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 27 км МКАД (в районе съезда №27) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В дептрансе водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Ранее в Мытищах на видео сняли, как ребенок скатился на ватрушке на проезжую часть.