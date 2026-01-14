Размер шрифта
Новости. Общество

Бывшего губернатор Рязанской области обвинили в получении взяток

СКР: экс-губернатор Любимов обвиняется в получении взяток на 272 млн рублей
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывшего губернатора Рязанской области и сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток на сумму 272 млн рублей. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС.

«Одна из полученных им взяток на сумму 252 млн рублей предназначалась за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство. Другие взятки в размере 12 и 8 млн рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования», — поделился Бастрыкин.

5 февраля 2025 года Любимову предъявили обвинение по трем эпизодам получения взятки.

12 декабря 2024 года Басманный суд Москвы принял решение арестовать Любимова на два месяца. Следствие утверждало, что Любимов получил деньги и иное имущество в значительном объеме за общее покровительство и бездействие в период своего руководства регионом. Экс-губернатор находился под наблюдением сотрудников Федеральной службы безопасности России около года.

С 2017 по 2022 год Любимов занимал пост губернатора Рязанской области, а затем стал сенатором от этого региона. За день до ареста Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении его полномочий, основываясь на его собственном заявлении.

Ранее защита обжаловала арест экс-губернатора Рязанской области по делу о взятке.

