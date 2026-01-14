Аэропорты Владикавказа и Магаса возобновили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Магаса сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил пресс-секретарь агентства – советник руководителя ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко.

Аэропорты приостановили работу в 5:46 мск в целях безопасности.

В Минобороны ранее заявили, что за ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников. По информации ведомства, больше всего дронов сбили в Ростовской области — 25 единиц. Еще 13 перехватили в Ставропольском крае, пять — в Брянской области, три — в Крыму и по одному в Белгородской и Курской областях.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект. Ранения получили четыре человека, в том числе ребенок.

Ранее в аэропорту Грозного ввели ограничения на полеты.