Банки Гонконга перестраховываются в работе с россиянами, чтобы не попасть под рестрикции третьих стран. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

«Не секрет, что из-за последовательного ужесточения иностранными банками комплаенс-политики россиянам стало сложнее открывать счета за рубежом», — подчеркнул Каргаполов.

Российский дипломат также отметил, что «эта тенденция не обошла стороной и Гонконг: местные банки, исторически тесно интегрированные в западную финансовую систему, «перестраховываются», дабы не попасть под экстерриториальные рестрикции третьих стран».

До этого Каргаполов сообщал, что Гонконг не признает односторонние санкции, введенные западными странами против России, и поэтому становится привлекательной юрисдикцией для российского бизнеса. . По словам Каргаполова, доверие в мире к финансовому хабу КНР — Гонконгу — продолжает возрастать, так как Гонконг не признает любые односторонние рестрикции иностранных государств.

Ранее Медведев назвал бедламом текущее состояние международных отношений.