«Зенит» хочет купить еще одного дорогостоящего бразильца

Журналист Оливейра: «Зенит» близок к трансферу полузащитника из Бразилии
Anderson Lira/Sports Press/Global Look Press

Петербургский «Зенит» хочет купить бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Об этом сообщает известный журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Для того, чтобы вести переговоры с российским клубом, игрок даже сменил агента. При этом Джон Джон уже попрощался с болельщиками «Ред Булл Брагантино» в социальных сетях.

Сумма трансфера неизвестна. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €11 млн.

Джон Джон выступает за бразильскую команду с 2024 года. За это время он сыграл в 74 встречах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей 14 результативных передач. В «Зените», как указывает информация, видят в футболисте замену бразильцу Жерсону, который был продан в бразильский «Крузейро» за €30 млн (€27 млн + €3 млн бонусами). Игрок покинул «Зенит» 11 января.

Жерсон являлся самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. Жерсон перешел из «Фламенго» за €25 млн.

Ранее «Зенит» обвинили в провале из-за трансфера бразильца Жерсона.

