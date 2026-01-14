Ростовский губернатор рассказал о последствиях ночного налета беспилотников ВСУ

В промзоне Ростова-на-Дону после ночной атаки беспилотников загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушен, второй локализован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, пожар произошел в жилой многоэтажке в Левенцовском микрорайоне. В результате были повреждены две квартиры и разбиты окна в других квартирах дома. Для жителей многоэтажки развернут пункт временного размещения.

Слюсарь также уточнил, что из-за атаки БПЛА сгорели два частных дома в садовом товариществе «Факел» и на хуторе Ленинаване в Ростовской области. Еще у одного дома оказалась повреждена кровля.

По словам губернатора, есть раненые. Четырех человек, в том числе ребенка, госпитализировали. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, уточнил Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь в России были перехвачены и сбиты почти 50 украинских беспилотников. Больше всего дронов было обезврежено в Ростовской области — 25. Еще 13 уничтожено над территорией Ставропольского края. Кроме того, противник пытался атаковать Брянскую, Курскую и Белгородскую области и Крым.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.