Новости политики

В ЕС обсуждают назначение спецпосланника для переговоров по Украине

Pоlitico: ЕС хочет создать должность спецпосланника для переговоров с Россией
РИА Новости

Правительства европейских стран оказывают давление на Евросоюз с целью назначения переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что Соединенные Штаты заключат сделку с Россией за их спиной. Об этом сообщила газета Politico.

По словам трех дипломатов и чиновников, непосредственно знакомых с ходом переговоров, сторонники плана, включая Францию ​​и Италию, заручились поддержкой Европейской комиссии по этому вопросу.

Есть мнение, отмечает Politico, что Европа сможет отстаивать свои «красные линии», такие как потенциальное будущее членство Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь право голоса за столом переговоров.

«Есть вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, поскольку они напрямую влияют на нашу безопасность как европейцев. Послание Вашингтону так же важно, как и послание Москве», — сказал изданию один из брюссельских чиновников.

Как подтвердил высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры впервые обсудили идею создания специального посланника на саммите ЕС в марте 2025 года. В настоящее время ключевые аспекты этой должности продолжают обсуждаться.

Еще четверо дипломатов заявили, что президента Финляндии Александра Стубба часто рассматривали в качестве потенциального представителя Европы на любых переговорах с Вашингтоном и Москвой. Этот опытный дипломат правоцентристского толка завязал дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом во время игры в гольф, в то время как его страна граничит с Россией.

По словам источников Politico, «другой вопрос заключается в том, когда лучше всего поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Существует ли риск того, что, сделав это, вы тем самым легитимизируете его позиции?»

Пока любые разговоры о кандидатах преждевременны, добавили источники издания.

Ранее в Совфеде назвали условия для возобновления диалога России с Европой.

