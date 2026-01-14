Власти сообщили о погибшем, обнаруженном в Ростове при разборе завалов в доме

В Ростове при разборе завалов после атаки БПЛА обнаружили погибшего мужчину

При разборе завалов в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, поврежденном при атаке беспилотников, в одной из квартир обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В одной из загоревшихся после атаки БПЛА квартир в ростовской многоэтажке спасатели при разборе завалов обнаружили погибшего мужчину», — написал он.

Личность погибшего устанавливается, добавил губернатор.

Рано утром в среду Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект.

Ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске.