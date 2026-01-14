В России за ночь сбили почти 50 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников в российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, больше всего дронов сбили в Ростовской области — 25 единиц. Еще 13 перехватили в Ставропольском крае, пять — в Брянской области, три — в Крыму и по одному в Белгородской и Курской областях.

Рано утром в среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 14 января в нескольких районах Ростова-на-Дону в результате падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект.

Ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кроме того, из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее беспилотники атаковали промышленную зону в Невинномысске.