Российский авторынок опустился на 13 место в мировом рейтинге

«Автостат»: авторынок РФ опустился на 13 место в мировом рейтинге
Илья Наймушин/РИА Новости

Российский автомобильный рынок по итогам 2025 года опустился с 11 на 13 место в мировом рейтинге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В 2025 году российский авторынок сократился на 15,6% до 1,33 млн легковых автомобилей. В итоге Россия опустилась на 13 место в мировом авторейтинге», — сообщил Целиков.

На первом месте в рейтинге по объему продаж новых машин расположился Китай с результатом 23,77 млн единиц (+3,9% год к году). На втором месте находится США (16,3 млн ед.; +2,3%), третье место у Японии (4,57 млн ед.; +3,3%). В пятерку вошли Индия (4,48 млн ед.; +9,7%) и Германия (2,86 млн ед.; +1,4%).

Далее расположились Бразилия, Великобритания, Канада, Южная Корея и Франция. Топ-15 замыкают Италия, Мексика, Россия, Испания и Турция.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.

