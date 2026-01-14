Размер шрифта
СМИ сообщили, что ВСУ покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины

РИА Новости: ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области
Reuters

Вооруженные силы Украины спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя за собой мины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции <...> противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА», — поделился собеседник агентства.

12 января в российских силовых структурах сообщили, что две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия» ликвидированы на Липцовском участке в Харьковской области. Российские военные отработали по украинским военнослужащим комплексным огнем. Также отмечается, что на Липцовском участке фронта не выявлено значительных изменений.

11 января стало известно, что группа солдат 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье Запорожской области при попытке войти в населенный пункт, чтобы установить там украинский флаг.

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.

