В Челябинске отменили уроки из-за сильных морозов

В школах города Челябинска отменили уроки из-за сильных морозов. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 7 класс первой и второй смены», — заявили в пресс-службе администрации.

До этого синоптик спрогнозировал спрогнозировал в России аномально сильные морозы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что воздух в некоторых регионах РФ может охлаждаться до –40°С. При этом в Москве на праздник Крещения, 19 января, может наступить морозная погода с понижением температуры до -25°C, рассказали в Гидрометцентре. Так, снегопад, прошедший 9–10 января, стал сильнейшим за последние 56 лет (с 1970 года). Высота снежного покрова достигла 49 см.

12 января сообщалось, что во Владивостоке школьники могут не посещать занятия из-за непогоды, а пропуск занятий в этот день не считался прогулом.

Ранее синоптик Макарова спрогнозировала морозную погоду на Крещение.