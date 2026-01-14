Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Челябинске отменили уроки из-за сильных морозов

Администрация Челябинска отменила школьникам уроки из-за сильных морозов
Александр Кондратюк/РИА Новости

В школах города Челябинска отменили уроки из-за сильных морозов. Об этом сообщает городская администрация в Telegram-канале.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 7 класс первой и второй смены», — заявили в пресс-службе администрации.

До этого синоптик спрогнозировал спрогнозировал в России аномально сильные морозы. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что воздух в некоторых регионах РФ может охлаждаться до –40°С. При этом в Москве на праздник Крещения, 19 января, может наступить морозная погода с понижением температуры до -25°C, рассказали в Гидрометцентре. Так, снегопад, прошедший 9–10 января, стал сильнейшим за последние 56 лет (с 1970 года). Высота снежного покрова достигла 49 см.

12 января сообщалось, что во Владивостоке школьники могут не посещать занятия из-за непогоды, а пропуск занятий в этот день не считался прогулом.

Ранее синоптик Макарова спрогнозировала морозную погоду на Крещение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615361_rnd_7",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+