Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В США назвали виноватого в поражении Украины на поле боя

Дэвис: ошибочные решения Зеленского привели к поражению Украины на поле боя
Gleb Garanich/Reuters

Ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского привели к тому, что его страна оказалась на пороге военного поражения. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины», — сказал Дэвис, назвав сложившуюся на Украине ситуацию «прискорбной».

По мнению подполковника, «пройдут поколения», прежде чем страна сможет восстановиться после конфликта.

До этого финский телерадиовещатель Yle оценил затраты на восстановление разрушенных городов и экономики на Украине после завершения конфликта. По предварительным подсчетам, в течение десяти лет после конфликта на эти цели придется потратить $524 млрд. Журналисты отметили, что совокупная помощь Украине со стороны западных партнеров к концу октября 2025 года достигла €303,3 млрд. Кроме того, дополнительно существуют обязательства еще примерно на €90 млрд, уточнил телерадиовещатель.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский должен был признать поражение еще год назад.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615481_rnd_5",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+