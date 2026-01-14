Ошибочные решения президента Украины Владимира Зеленского привели к тому, что его страна оказалась на пороге военного поражения. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины», — сказал Дэвис, назвав сложившуюся на Украине ситуацию «прискорбной».

По мнению подполковника, «пройдут поколения», прежде чем страна сможет восстановиться после конфликта.

До этого финский телерадиовещатель Yle оценил затраты на восстановление разрушенных городов и экономики на Украине после завершения конфликта. По предварительным подсчетам, в течение десяти лет после конфликта на эти цели придется потратить $524 млрд. Журналисты отметили, что совокупная помощь Украине со стороны западных партнеров к концу октября 2025 года достигла €303,3 млрд. Кроме того, дополнительно существуют обязательства еще примерно на €90 млрд, уточнил телерадиовещатель.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский должен был признать поражение еще год назад.