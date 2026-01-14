В Швейцарии назвали нынешнее положение Украины самым сложным с момента начала СВО

NZZ: на Украине сложилось самое тяжелое положение с начала спецоперации

Украина сейчас находится в самом тяжелом положении с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Авторы статьи отмечают, зима является историческим союзником русской армии. Последние российские удары по украинской инфраструктуре максимально затруднили проведение любых восстановительных работ.

Кроме того, правительство Украины пользуется особым недоверием у граждан страны, поскольку не признает истинных масштабов проблем.

13 января сообщалось, что украинская столица переживает серьезные перебои с электроснабжением, граничащие с полным отключением.

В ночь на 13 января российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и предприятиям, имеющим отношение к Вооруженным силам Украины. Министерство энергетики Украины заявило о перебоях с электроснабжением в Киеве и ряде областей, включая Киевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую, из-за повреждений энергообъектов.

По всей стране введены графики почасовых отключений, а в Киеве и Киевской области — аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.