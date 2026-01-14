Власти Ирана готовятся к радикальному внутреннему шагу ради обеспечения безопасности

Иранские власти начали подготовку к отключению страны от глобального Интернета. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Первым шагом к созданию полностью изолированной национальной интернет-сети стало внедрение «белого списка» сайтов, в который вошли внутренние поисковые системы, карты и мессенджеры, а также внутренний стриминговый сервис, где публикуются только те ролики, которые одобрило государство.

В публикации говорится, что «скелетная версия» закрытого интернета уже функционирует в Иране и находится под полным контролем правительства. Уточняется, что сеть почти не связана с внешним миром и даже более ограничена, чем китайская модель.

Отмечается, что подобное решение созрело на фоне массовых протестов в Иране, которые начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. В ответ местные власти ужесточили меры безопасности, и 8 января этого года полностью отключили страну от глобальной сети, обвинив в беспорядках США и Израиль.

Однако протестующие находят пути подключения к мировому интернету, используя спутниковую связь Starlink американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Как сообщало агентство Bloomberg, для иранцев она стала бесплатной. Эту сеть правительство Ирана приравняло к шпионажу в пользу Израиля и ЦРУ и пытается заглушить при помощи военных средств.

