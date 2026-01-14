Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Власти Ирана готовятся к радикальному внутреннему шагу ради обеспечения безопасности

Guardian: власти Ирана начали подготовку к отключению от глобального интернета
Stringer/Reuters

Иранские власти начали подготовку к отключению страны от глобального Интернета. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Первым шагом к созданию полностью изолированной национальной интернет-сети стало внедрение «белого списка» сайтов, в который вошли внутренние поисковые системы, карты и мессенджеры, а также внутренний стриминговый сервис, где публикуются только те ролики, которые одобрило государство.

В публикации говорится, что «скелетная версия» закрытого интернета уже функционирует в Иране и находится под полным контролем правительства. Уточняется, что сеть почти не связана с внешним миром и даже более ограничена, чем китайская модель.

Отмечается, что подобное решение созрело на фоне массовых протестов в Иране, которые начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. В ответ местные власти ужесточили меры безопасности, и 8 января этого года полностью отключили страну от глобальной сети, обвинив в беспорядках США и Израиль.

Однако протестующие находят пути подключения к мировому интернету, используя спутниковую связь Starlink американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Как сообщало агентство Bloomberg, для иранцев она стала бесплатной. Эту сеть правительство Ирана приравняло к шпионажу в пользу Израиля и ЦРУ и пытается заглушить при помощи военных средств.

Ранее в МИД России рассказали о попытках разрушить Иран.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615391_rnd_1",
    "video_id": "record::ca350328-6306-4a85-a4a1-7749fe23da46"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+